Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле

Жительница Актау Мейрамгуль Тунгатарова разукрасила подъезд жилого дома №16 в 28 микрорайоне, где она проживает, в национальном стиле, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау

Мейрамгуль Тунгатарова, учитель художественного труда в общеобразовательной школе № 20 имени Мухтара Ауэзова, украсила подъезд жилого дома в 28 микрорайоне. Перед этим она нарисовала эскизы, на основе которых и были созданы изображения юрты, домбры, сырмака, торсыка, орнамента «Кошкар Муйиз», құрпақ көрпе, сундуков и древних артефактов. По словам Мейрамгуль Тунгатаровой, сделала она это ради подрастающего поколения.

«На создание картин ушло около десяти дней. Я нарисовала национальные образы эмалевой краской в подъезде жилого дома. Эта краска устойчива к выцветанию, даже после уборки. Эти работы я выполнила с целью, чтобы наши дети, каждый раз заходя в дом, не только видели национальные образы, но и росли, осознавая ценность наших традиций», - сказала Мейрамгуль Тунгатарова.

К слову, Мейрамугуль Тунгатарова, не первая жительница Актау, решившая украсить свой подъезд в национальном стиле. Ранее lada.kz писала о 16-летней девочке, которая преобразила свой дом в 5 мкр.