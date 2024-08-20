В селе Акшымырау в рамках празднования 90-летия реализованы комплексные проекты

В селе Акшымырау реализуются комплексные проекты, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В рамках проектов ответственные компании провели ремонт ясли-сада «Айголек», покрасили здание снаружи, заменили двери, расширили ограждение, а также улучшили освещение двора, привели в порядок канализацию. В нескольких комнатах установили напольный обогреватель и уложили линолеум.

В школе имени Тобанияза Альниязулы полностью обновлена кровля, система отопления, проведена отделка фасада здания.

Установлена новая трансформаторная подстанция, камеры видеонаблюдения, приобретены парты современного образца и многопрофильные панельные доски.

Завершается строительство нового здания акимата села, которое до этого момента не имело собственного здания.

В ближайшее время начнется реализация проектов детской игровой площадки, воркаута, открытой спортивной площадки, строительства парка на площади 2400 квадратных метров, временного мусоросборника, уличного освещения. Работы профинансированы за счет средств местного бюджета. Такие нововведения станут подарком к 90-летнему юбилею села. Кроме того, сельские граждане, работающие в различных отраслях полуострова, также вносят свой вклад в развитие села.



Аким Мангистауского района Галымжан Ниязов посетил село и поручил акиму Абзалу Каракойшиеву качественно и в сроки реализовать проекты.

В следующем году добрые дела для населения района будут продолжены в рамках празднования 60-летия села Отес.