Нурдаулет Килыбай встретился с послом Кыргызской Республики в Казахстане

Сегодня, 20 августа, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастана Дюшекеева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы его развития. В частности, обменялись мнениями по развитию взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, туризма, транзита и транспорта.

Аким области заявил, что открыт для всех предложений, связанных с улучшением деловых отношений между двумя странами.

Стоит отметить, в январе-мае 2024 года оборот внешней торговли между Мангистауской областью и Кыргызской Республикой составил 313 тысяч долларов США. Экспорт составляет 278 тысяч долларов США, импорт - 35 тысяч долларов США.

В Мангистауской области зарегистрировано 11 предприятий с участием кыргызского капитала в различных отраслях экономики. Также в регионе осуществляет свою деятельность кыргызское этнокультурное объединение «АЛА-ТОО».