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20.08.2024, 16:13

Центр аккредитации и ипподром: подготовка к V Всемирным играм кочевников продолжается

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Касым-Жомарт Токаев осмотрел аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. Президенту представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников. В ходе мероприятий будут привлечены 1500 волонтеров, сообщает телеграмканал aqorda.

Фото aqorda_resmi
Фото aqorda_resmi

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил о подготовке национальной сборной.

По словам министра, на сегодняшний день 42 раза проводились учебно-тренировочные сборы на международном и республиканском уровнях. Наши спортсмены участвовали в 7 международных и 25 республиканских турнирах.

▪️Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе «Астана арена», ипподроме «Қазанат», в ледовом дворце «Алау», дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе «Думан». Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.

▪️К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция «Кочевники: история, знания, уроки».

▪️По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города.

Глава государства посетил ипподром «Қазанат», на котором пройдут состязания по конному спорту, и площадку для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.


 

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