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21.08.2024, 14:02

Нурдаулет Килыбай поручил начать работу по открытию школы-интерната для одаренных в спорте детей

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Вчера, 20 августа, на аппаратном совещании под председательством акима области Нурдаулета Килыбая были обсуждены состояние спортивной сферы региона и предложения по ее дальнейшему развитию. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Сегодня проводимой работы в сфере спорта недостаточно для оказания качественных услуг и получения хороших результатов. Руководитель областного управления физической культуры и спорта Максат Мукаш предложил увеличить количество спортивных школ для детей и подростков, открыть школу-интернат для одаренных детей и диспансер спортивной медицины. Это даст возможность  развивать в регионе большой спорт, готовить спортивный резерв и спортсменов высокого уровня, держать их здоровье на постоянном контроле.

В свою очередь, глава региона Нурдаулет Килыбай отметил, что для улучшения достижений в области спорта необходимо, прежде всего, создать благоприятные условия для спортсменов.

«Для достижения конкретных результатов в сфере спорта очень важно наличие инфраструктуры, соответствующей стандартам, достаточное внимание к спортсменам. Поддерживаю строительство школы-интерната для одаренных детей в области и предлагаю включить проект в Генеральный план. Однако, эти работы могут занять большое количество времени. Поэтому, чтобы не терять сильнейших спортсменов, которые могут уехать в другой регион, необходимо арендовать одно здание и уже начать работу. Поручения ответственным руководителям управлений – четко рассчитать бюджет, создать оперативную комиссию, систематизировать работу школы-интерната в рамках законодательного поля.  Таким образом, поручаю начать подготовку к следующим Олимпийским играм и создать условия для занятий спортом одаренных детей в отдаленных селах», - сказал аким области Нурдаулет Килыбай.

Также на аппаратном совещании не осталось без внимания и развитие инклюзивного спорта. В том числе были обсуждены вопросы расширения здания спортивного клуба для спортсменов с ограниченными возможностями, дефицита тренеров и заработной платы.

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