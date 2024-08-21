18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.7
529.12
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.08.2024, 15:00

На V Всемирных играх кочевников будут использованы казахстанские стрелы

Госинформзаказ 0 361

Казахстан активно готовится к V Всемирным играм кочевников, которые уже скоро состоятся в Астане, сообщает пресс-служба игр.

Фото предоставлено пресс-службой 5-х Всемирных игр кочевников
Фото предоставлено пресс-службой 5-х Всемирных игр кочевников

В этом году более 200 лучников из 35 стран мира соберутся на соревнования по традиционной стрельбе из лука, и для казахстанской сборной эти Игры обещают стать особенно значимыми.

Главный тренер национальной сборной по садак ату Диас Ахметов отметил, что конкуренция будет жесткой.

«Нашим спортсменам предстоит соревноваться с сильными соперниками из Турции, Киргизии и Монголии, а также с командами из Франции, Италии, Испании, Китая, Таиланда и Ирана. Но мы уверены в своей подготовке и намерены бороться за медали», - заявил Ахметов.

Необходимо отметить, что на Играх будут использованы стрелы казахстанского производства. «Если раньше мы полагались на импортное оборудование, закупая его в Турции, Венгрии и России, то сейчас ситуация постепенно меняется. С особой гордостью хочу сказать, что для V Всемирных игр кочевников мы будем использовать стрелы, произведённые в казахстанском цехе «Алтын жебе». Эти стрелы, изготовленные по международным стандартам, полностью готовы к соревнованиям, и для турнира было изготовлено более 2000 единиц», - сообщил Ербол Тапенов, член национальной сборной.

В состав казахстанской сборной вошли 10 спортсменов, которые интенсивно готовятся к Играм с применением отечественной продукции, что демонстрирует уверенность в её высоком качестве, сообщает gресс-служба «Центра национальных и конных видов спорта».

Всемирные игры кочевников станут для Казахстана не просто спортивным событием, но и значимым культурным мероприятием, призванным объединить народы мира и дать новый толчок развитию этноспорта.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?