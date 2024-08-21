На V Всемирных играх кочевников будут использованы казахстанские стрелы

Казахстан активно готовится к V Всемирным играм кочевников, которые уже скоро состоятся в Астане, сообщает пресс-служба игр.

Фото предоставлено пресс-службой 5-х Всемирных игр кочевников

В этом году более 200 лучников из 35 стран мира соберутся на соревнования по традиционной стрельбе из лука, и для казахстанской сборной эти Игры обещают стать особенно значимыми.

Главный тренер национальной сборной по садак ату Диас Ахметов отметил, что конкуренция будет жесткой.

«Нашим спортсменам предстоит соревноваться с сильными соперниками из Турции, Киргизии и Монголии, а также с командами из Франции, Италии, Испании, Китая, Таиланда и Ирана. Но мы уверены в своей подготовке и намерены бороться за медали», - заявил Ахметов.

Необходимо отметить, что на Играх будут использованы стрелы казахстанского производства. «Если раньше мы полагались на импортное оборудование, закупая его в Турции, Венгрии и России, то сейчас ситуация постепенно меняется. С особой гордостью хочу сказать, что для V Всемирных игр кочевников мы будем использовать стрелы, произведённые в казахстанском цехе «Алтын жебе». Эти стрелы, изготовленные по международным стандартам, полностью готовы к соревнованиям, и для турнира было изготовлено более 2000 единиц», - сообщил Ербол Тапенов, член национальной сборной.

В состав казахстанской сборной вошли 10 спортсменов, которые интенсивно готовятся к Играм с применением отечественной продукции, что демонстрирует уверенность в её высоком качестве, сообщает gресс-служба «Центра национальных и конных видов спорта».

Всемирные игры кочевников станут для Казахстана не просто спортивным событием, но и значимым культурным мероприятием, призванным объединить народы мира и дать новый толчок развитию этноспорта.