Завершен этап собеседования отбора кандидатов в региональный кадровый резерв Мангистауской области

В Мангистау завершился этап структурированного собеседования отбора в региональный кадровый резерв. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного департамента Агентства по делам государственной службы РК.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Данный этап проекта организован Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области совместно с областным акиматом. В Мангистауской области впервые проводится отбор в региональный кадровый резерв. Цель проекта - формирование пула прогрессивных и активных молодых управленцев, привлечение талантливой и активной молодежи к работе по развитию региона.

Данный этап конкурса проходил с 19 по 21 августа под председательством акима области Нурдаулета Килыбая.

В кадровой комиссии с участием акима области 40 претендентов, прошедших четвертый этап отбора на этапе «структурное интервью», защитили свои проекты по отраслевым направлениям, представили этапы реализации идей, проанализировали возможные проблемы и результаты.

Направления проектов также разнообразны: индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, цифровизация, экология и другие.

В каждом докладе комиссия оценивала глубину анализа и знаний, коммуникативные навыки кандидатов. В составе комиссии были представители общественных объединений, СМИ и отраслевые эксперты.

Список зачисленных в региональный кадровый резерв Мангистауской области будет опубликован на официальных сайтах Агентства по делам государственной службы и областного акимата 26 августа. Зачисленные в резерв в течение двух лет могут получить назначения на административные государственные должности корпуса «Б».

Отметим, что первый этап отбора в региональный кадровый резерв во всех регионах страны стартовал 1 марта. Всего по Мангистауской области документы подал 301 кандидат, из них 294 были зарегистрированы на первом этапе тестирования. Во время отборочного этапа успешно прошли тестирование на знание законодательства 128 граждан, из них 52 кандидата - на оценку личных качеств. Из 52 кандидатов 47 были зарегистрированы для оценки компетенций. 40 претендентов на четвертый этап отбора получили путевку на этап «структурированное интервью».