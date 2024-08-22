В маленькое село Мангистауского района дали природный газ

Аким области Нурдаулет Килыбай 21 августа побывал с рабочей поездкой в Мангистауском районе и ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Рабочая поездка главы региона началась с села в округе Отпан. В этот день в населенный пункт было подано долгожданное голубое топливо. Меньше чем за год ТОО «СМК-4» завершило работы по подведению газа, начатые ещё в прошлом году.

Нурдаулет Килыбай также посетил предприятие «Дария», где ознакомился с работой опреснительного центра, построенного в прошлом году. По словам директора учреждения Нуркена Кожамбетова, объект обеспечивает водой 15 населенных пунктов Мангистауского района. Опреснительная установка стоимостью 45 млн тенге производит 36 кубометров питьевой воды в сутки. Таким образом, в соответствии с запросами сельчан питьевая вода транспортируется до жителей водовозами.

Затем аким области ознакомился с работой по водобеспечению жилых массивов Жана Орпа-2, Ащыбулак-1, 2 села Шетпе. В рамках завершенного 1 этапа работы по обеспечению водой населенных пунктов проведено 57 километров водопроводных сетей к 1040 жилым домам. В ходе реализации 2-го этапа планируется выкопать 8 скважин, провести 4,5 км трубопроводов и построить водозаборный котел. Сегодня выкопано 2 скважины глубиной 105 метров. Также проложено 3,5 из 4,5 км трубопровода, идущего к водозаборной котельной в местности Шандак. Строительство должно быть завершено в феврале 2025 года.

Затем глава региона ознакомился с генеральным планом строительства нового микрорайона Косбулак-2 в селе Шетпе и с планируемыми к возведению зданиями (культуры, спорткомплекс, военкомат и др). Сегодня в рамках проекта «Комфортная школа» ведется строительство учреждения среднего образования на 600 мест и врачебной амбулатории на 50 посещений одновременно. Для 815 частных жилых секторов подведены питьевая вода, электроэнергия, газ, уличное освещение. Глава региона поручил основательно отнестись к работе по строительству социальных объектов, уделить внимание качеству, а не количеству.