18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.08
533.5
5.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
22.08.2024, 14:51

В Мангистау проводятся мероприятия по профилактике острых респираторных вирусных инфекций и гриппа

Госинформзаказ 0 377

За 7 месяцев текущего года в области зарегистрировано 14 768 случаев ОРВИ и гриппа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости увеличился на 10,6%. Об этом на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибек Саралтаев. 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По словам спикера, за 7 месяцев текущего года в области установлено 37 вирусов гриппа А/H3N2, выявленных методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости вырос на 4 факта. Все случаи гриппа выявлены в вирусологической лаборатории Мангистауского филиала Национального центра экспертизы.

В целях профилактики распространения гриппа и ОРВИ издано постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 16 августа 2024 года №7 «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий на эпидемический сезон 2024-2025 годов по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ)». В соответствии с постановлением в больницах и поликлиниках, на объектах образования и воспитания будут усилены профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ. Борьба с гриппом проводится ежегодно непосредственно при поддержке акимата области. На вакцинацию ежегодно выделяются средства из местного бюджета: в этом году - 88 млн. 321 тыс. 500 тенге, получена вакцина «Гриппол плюс» в объеме 90 000 доз, - рассказал Бердибек Саралтаев. 

С 1 сентября текущего года начнется подготовка медицинских организаций области к проведению иммунизации против гриппа. Стартует кампания с 15 сентября. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно медицинским работникам, детям, находящимся на динамическом наблюдении в медицинской организации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся и воспитывающимся в организациях образования для детей-сирот, лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях для престарелых, лицами с инвалидностью, беременным женщинам во втором и третьем триместрах.

Вакцинацией против гриппа планируется охватить 10% всех жителей области. Платная кампания будет организована в медицинской  клинике "Витал Престиж" в Актау.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?