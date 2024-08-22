В Мангистау проводятся мероприятия по профилактике острых респираторных вирусных инфекций и гриппа

За 7 месяцев текущего года в области зарегистрировано 14 768 случаев ОРВИ и гриппа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости увеличился на 10,6%. Об этом на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибек Саралтаев.

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По словам спикера, за 7 месяцев текущего года в области установлено 37 вирусов гриппа А/H3N2, выявленных методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости вырос на 4 факта. Все случаи гриппа выявлены в вирусологической лаборатории Мангистауского филиала Национального центра экспертизы.

В целях профилактики распространения гриппа и ОРВИ издано постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 16 августа 2024 года №7 «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий на эпидемический сезон 2024-2025 годов по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ)». В соответствии с постановлением в больницах и поликлиниках, на объектах образования и воспитания будут усилены профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ. Борьба с гриппом проводится ежегодно непосредственно при поддержке акимата области. На вакцинацию ежегодно выделяются средства из местного бюджета: в этом году - 88 млн. 321 тыс. 500 тенге, получена вакцина «Гриппол плюс» в объеме 90 000 доз, - рассказал Бердибек Саралтаев.

С 1 сентября текущего года начнется подготовка медицинских организаций области к проведению иммунизации против гриппа. Стартует кампания с 15 сентября. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно медицинским работникам, детям, находящимся на динамическом наблюдении в медицинской организации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся и воспитывающимся в организациях образования для детей-сирот, лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях для престарелых, лицами с инвалидностью, беременным женщинам во втором и третьем триместрах.

Вакцинацией против гриппа планируется охватить 10% всех жителей области. Платная кампания будет организована в медицинской клинике "Витал Престиж" в Актау.