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22.08.2024, 15:02

Нурдаулет Килыбай принял Генерального консула КНР по Западному региону

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Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай 22 августа встретился с Первым руководителем Генерального консульства Китайской Народной Республики в Актобе Го Юй. 

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе официальной встречи  стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в области экономики, логистики, туризма и сельского хозяйства. 

Глава региона отметил, что торговое и экономическое сотрудничество между Мангистауской областью и Китаем постоянно развиваются. В регионе успешно функционирует 61 казахстанско-китайская совместная компания. За январь-май 2024 года внешнеторговый оборот Мангистауской области с КНР составил 34,7 млн долларов США. 


 
На встрече Нурдаулет Килыбай пригласил инвестиционное сообщество Китая принять участие в развитии сфер туризма и сельского хозяйства, в частности, переработке верблюжьего молока. 

«Будущее верблюжьего хозяйства в Мангистауском регионе светлое. Продукт натуральный, экологически чистый, очень полезный для организма. Мы считаем, что переработка и экспорт местного верблюжьего молока является выгодным проектом. Есть новые проекты в сфере развития туристского потенциала. Со своей стороны мы гарантируем всестороннюю помощь и поддержку в сопровождении проектов. Считаю, что сегодняшняя встреча является важным шагом к сближению и расширению наших взаимных интересов», - сказал глава региона Нурдаулет Килыбай.

Пресс-служба акима Мангистауской области.

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