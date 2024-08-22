Нурдаулет Килыбай принял Генерального консула КНР по Западному региону

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В ходе официальной встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в области экономики, логистики, туризма и сельского хозяйства.

Глава региона отметил, что торговое и экономическое сотрудничество между Мангистауской областью и Китаем постоянно развиваются. В регионе успешно функционирует 61 казахстанско-китайская совместная компания. За январь-май 2024 года внешнеторговый оборот Мангистауской области с КНР составил 34,7 млн долларов США.





На встрече Нурдаулет Килыбай пригласил инвестиционное сообщество Китая принять участие в развитии сфер туризма и сельского хозяйства, в частности, переработке верблюжьего молока.

«Будущее верблюжьего хозяйства в Мангистауском регионе светлое. Продукт натуральный, экологически чистый, очень полезный для организма. Мы считаем, что переработка и экспорт местного верблюжьего молока является выгодным проектом. Есть новые проекты в сфере развития туристского потенциала. Со своей стороны мы гарантируем всестороннюю помощь и поддержку в сопровождении проектов. Считаю, что сегодняшняя встреча является важным шагом к сближению и расширению наших взаимных интересов», - сказал глава региона Нурдаулет Килыбай.

Пресс-служба акима Мангистауской области.