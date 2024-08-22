Нурдаулет Килыбай принял временного поверенного Украины в Казахстане

Сегодня, 22 августа, аким области Нурдаулет Килыбай принял временного поверенного в делах Украины в Республике Казахстан Сергея Павленко. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, дальнейшего развития нефтегазодобычи и промышленности, внешнеторговых связей, сообщает пресс-служба акима области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Глава региона отметил, что Украина играет важную роль во внешнеторговых связях Мангистау. В январе-мае текущего года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Украиной достиг 12,2 млн. долларов США, в прошлом году этот показатель был на уровне 2,6 млн. долларов. Экспорт составил 5,1 млн. долларов, импорт - 7,1 млн. долларов. Сегодня в области с участием украинского капитала работают 17 предприятий в различных отраслях экономики.

Нурдаулет Килыбай выразил готовность поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества.