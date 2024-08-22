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22.08.2024, 16:21

Нурдаулет Килыбай принял временного поверенного Украины в Казахстане

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Сегодня, 22 августа, аким области Нурдаулет Килыбай принял временного поверенного в делах Украины в Республике Казахстан Сергея Павленко. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами, дальнейшего развития нефтегазодобычи и промышленности, внешнеторговых связей, сообщает пресс-служба акима области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Глава региона отметил, что Украина играет важную роль во внешнеторговых связях Мангистау. В январе-мае текущего года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Украиной достиг 12,2 млн. долларов США, в прошлом году этот показатель был на уровне 2,6 млн. долларов. Экспорт составил 5,1 млн. долларов, импорт - 7,1 млн. долларов. Сегодня в области с участием украинского капитала работают 17 предприятий в различных отраслях экономики.

Нурдаулет Килыбай выразил готовность поддержать все инициативы, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества.

«Сейчас Мангистауская область имеет широкие возможности и в рамках мер по повышению транспортно-логистического потенциала страны развивает морские порты. К 2025 году в порту Курык будет построен многофункциональный морской терминал «Саржа». Таким образом, пропускная способность портов Казахстана увеличится на 10 млн. тонн за счет грузового, зернового и универсального терминалов, а также транспортно-логистического центра. При этом в регионе  стремительно развивается туризм. В связи с этим мы готовы к дальнейшему укреплению связей между Мангистауской областью и Украиной», - отметил Нурдаулет Килыбай.

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