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22.08.2024, 16:44

Более половины казахстанцев поддерживают строительство АЭС – социсследование

Госинформзаказ 0 589

Как население относится к идее строительства АЭС – результаты соцопроса опубликованы на сайте kisi.kz.

Фото с сайта kisi.kz
Фото с сайта kisi.kz

По заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан в период с 7 по 18 августа 2024 г. был проведен телефонный опрос. Объем выборочной совокупности составил 1 200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году.

Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды.

При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором.

Также половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме «за» или «против» строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ. В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% – скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Холодильник всегда побеждает телевизор, так и тут ощутимые преимущества переборят страх перед возможными авариями
23.08.2024, 03:17
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