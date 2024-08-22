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22.08.2024, 18:11

Спортсмены и артисты из Мангистау примут участие  в V Всемирных играх кочевников в Астане

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В соревновании будет разыграно 110 медалей по 21 виду спорта. А в составе сборной Казахстана выступят 250 спортсменов, включая мангистаусцев. Об этом  в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель отдела высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта Мангистауской области Рыскуль Тугельбаева. 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Всемирные игры кочевников - это уникальное международное спортивное событие, демонстрирующее этнические виды спорта, уходящие корнями в традиции кочевых народов Центральной Азии. 

 В этих соревнованиях в составе сборной Казахстана выступят 250 спортсменов. Из нашего региона только пять спортсменов получили путевки на этот турнир. В их числе Нурдаулет Жарылгапов, который будет состязаться в қазақ күресі, Маржан Каналиева продемонстрирует мастерство в борьбе на поясах. В тенге алу за медали будет бороться Саясат Аманкулов, Ерсеит Бралин проявит себя в состязании силачей, а Парахат Калдаманов будет состязаться в топ байге, - проинформировала Рыскуль Тугельбаева. 

Исполняющая обязанности руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Гульнара Базаралиева на брифинге рассказала, сколько направлений будет охватывать проект «Бірлік керуені». 

 Проект включает в себя два направления - "Региональный этноконкурс" и  "Региональный караван". В преддверии начала мероприятия в Астане откроется этноаул, который познакомит каждого посетителя с культурой, традициями казахского народа. Культурная программа этноаула формируется из лучших этнических проектов всех областей и городов республиканского значения, в том числе Мангистауской области. С этой целью на территории этноаула для Мангистауской  области предусмотрено место для размещения 3 юрт, в которых будут представлены туризм, традиции и история. Главным сакральным символом и ключевым элементом V Всемирных игр кочевников является вода. 30 августа, в День Конституции Республики Казахстан, во всех регионах страны одновременно состоится впечатляющая церемония забора воды из местного священного источника. Место забора воды из Мангистауского региона - подземная мечеть Султан-эпе и колодец с лечебными свойствами, - пояснила Гульнар Базаралиева. 

По словам председателя Совета ветеранов Мангистауской области, посла V Всемирных игр кочевников в Мангистау Серикбая Тулетова, всего в проекте этноаул Мангистауской области примут участие 120 мастеров и 11 ремесленников.

  С 7 по 13 сентября ежедневно с 11.00 до 21.00 в юртах, созданных от имени области, артисты Мангистауской области покажут гостям представление о традициях и представят экспонаты Мангистауского музея. На центральной сцене, созданной в этноауле, ежедневно будут выступать артисты из разных областей. Мангистауские артисты вместе с артистами из области Абай и Алматинской области выступят 8 сентября, - поделился  Серикбай Тулетов.

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