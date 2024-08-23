Программа по развитию предпринимательских навыков и акселерации стартапов креативных индустрий для Мангистауской области

Программа развития ООН (ПРООН) в Республике Казахстан при поддержке Акимата Мангистауской области объявляет о запуске образовательной программы по развитию предпринимательских навыков и акселерации стартапов креативных индустрий в Мангистауской области, и приглашает всех желающих принять активное участие.

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Образовательная программа продолжительностью шесть недель будет проходить в городах Актау, Бейнеу и Жанаозен с еженедельным онлайн трекерством для команд.

Образовательная программа включает в себя такие темы, как: разработка бизнес-планов, презентация идей, бизнес-планирование, инструменты цифрового маркетинга, управление финансами, защита интеллектуальной собственности, внедрение технологий и инноваций в отраслях креативных индустрий. Обучение предполагает офлайн встречи на еженедельной основе.

В рамках данной программы участники разработают свои стартапы и программы развития действующих бизнес-инициатив.

Участникам образовательной программы будут доступны лекции с приглашенными спикерами сектора креативных индустрий.

Завершающим этапом программы станет Презентационный день стартапов, где участники команд представят свои готовые проекты перед членами жюри и потенциальными инвесторами.

Программа стартует 5 сентября текущего года. Детали программы доступны по ссылке ниже.

Для участия в образовательной программе желающим необходимо:

заполнить google – форму: https://forms.gle/EUQJVz9m8VFE5Ydq5 Выслать свое резюме на адрес diabdrakhmet@gmail.com с темой письма «Creative Mangystau»

К участию приглашаются действующие, развивающиеся и новые предпринимательские инициативы в креативном секторе.