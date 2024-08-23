Международный турнир по художественной гимнастике собрал в Актау более 500 участниц

В Актау 23 августа состоялась церемония открытия VIII международного турнира по художественной гимнастике «SHAGALA». За призовые места будут бороться более 500 участниц, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Отмечено, что соревнования организованы на высоком уровне, включая классическое музыкальное сопровождение и безупречные костюмы юных участниц.

К ним и всем собравшиеся с приветственным словом обратился руководитель Управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш. Он подчеркнул, что география соревнований по традиционным видам спорта расширяется с каждым годом.

Поначалу турнир проводился в областном и республиканском масштабах, а теперь он вышел на международный уровень. Для спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, это весьма масштабные и значимые соревнования, ведь чемпионы станут претендентами на звание мастера спорта РК. Пожелаем же учестницам удачи и красивой борьбы, - обратился глава облспорта.

Программа соревнований, как подчеркнула президент Федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области Аида Садаткызы, очень насыщенная. Участницы приехали со всех уголков Казахстана и пяти других стран, преимущественно Содружества.

Растущее число участниц ставшего традиционным турнира, безусловно, радует. Поначалу он собирал порядка двухсот гимнасток, а сегодня Актау объединил уже более 500 спортсменок, и каждая из них решительно настроена исключительно на победу. Всё это показатель непрерывного развития федерации, продвижения художественной гимнастики - одного из самых красивых видов спорта, - говорит Аида Садаткызы.

Она пожелала участницам удачи и выразила надежду, что хозяйки турнира продемонстрируют безупречную технику исполнения и попадут в число сильнейших.

Поддержать спортсменок сегодня также пришли заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Адильбек Ниязымбетов, руководитель Центра подготовки регионального Олимпийского резерва Манарбек Бисекенов и другие.

Отмечено, что соревнования поддержали и меценаты. В частности, генеральным спонсором турнира выступила строительная компания «Iksor Development».

Добавим, что в ходе мероприятия были награждены все гости, участвовавшие в развитии областной федерации художественной и эстетической гимнастики.