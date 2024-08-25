Аким Мангистауской области с рабочей поездкой посетил село Беки

В субботу, 24 августа, аким области Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой побывал в селе Беки Мангистауской района, где ознакомился с социальными объектами. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В первую очередь глава региона посетил школу, которую введут в эксплуатацию 1 сентября. Образовательный центр рассчитан на 100 учащихся, имеется 11 аудиторий, 2 кабинета информатики, 1 лингафонный кабинет, актовый и спортивный залы. В двухэтажном здании школы предусмотрен подъемник для детей с особыми образовательными потребностями. Территория учебного заведения модернизирована, построены спортивные площадки. По словам специалистов, с 1 сентября здесь будут получать знания 62 учащихся.

Проверив готовность школы к новому учебному году, аким области встретился с аксакалами села Беки и обменялся мнениями о дальнейших целях и задачах развития села. Жители населенного пункта подняли вопрос о необходимости открытия детского сада в селе, проблеме питьевой воды, ремонте внутрисельных дорог, плохом качестве интернет-соединения. Глава региона Нурдаулет Килыбай сообщил, что будут приняты необходимые меры в целях улучшения качества жизни населения, и дал соответствующие поручения ответственным лицам.