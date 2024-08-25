Нурдаулет Килыбай ознакомился с состоянием сада села Онды, в котором посажена тысяча плодовых деревьев

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Сначала Нурлаулет Килыбай побывал в школе имени Абиша Кекилбайулы села Онды. В этом году общеобразовательное учреждение включено в проект «Отпан», направленный на повышение качества образования. В рамках проекта в заведении будет оборудовано 15 новых кабинетов и обновлена техническая база. В новом учебном году здесь будут учиться около 250 детей. Здание объекта образования полностью оборудовано камерами видеонаблюдения. В школе создан музей народного писателя Абиша Кекильбаева. Также во время летних каникул на сумму в 70 млн тенге были полностью обновлены стены учебных классов, коридоров, столовой, спортивного и актового залов, пол в кабинетах застелен линолеумом, а пол коридора выложен плиткой. Заменены окна на новые, покрашена внешняя поверхность и проведен текущий ремонт.

Глава региона также ознакомился с работой резервуара водозакачивающей площадки, обеспечивающего на 100 процентов питьевой водой жителей Онды. В селе нет дефицита воды, поэтому озеленению уделяется особое внимание. Аким области посетил сад «Онды бағы», реализованный в рамках проекта «Одно село – один продукт». На площади в сто гектаров посажено 1000 плодовых деревьев. Планируется увеличить общее количество саженцев до ста тысяч. Здесь эффективно используют систему капельного орошения, в настоящее время ведутся работы по прокладке линии электропередачи.