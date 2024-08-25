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25.08.2024, 17:58

Аким Мангистауской области поручил провести комплексную работу по развитию инфраструктуры села Жармыш

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Аким области, посетивший Мангистауский район, 24 августа ознакомился с работой по прокладке линий электропередачи и газопровода в микрорайонах Батыс и Бердалы села Жармыш. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

За обеспечение населенного пункта  электроэнергией и газом несёт ответственность подрядная организация ТОО «АЭS and Limited».

В настоящее время строительно-монтажные работы по прокладке газопровода завершены, ведутся работы по приемке объекта. Всего газифицировано 153 дома, подключено к электросети 76 домов. Аким области Нурдаулет Килыбай напомнил ответственным специалистам, что необходимо комплексно и системно подходить к содержанию инфраструктуры. При этом он поручил до конца сентября завершить текущие работы по строительству внутрисельского водопровода и своевременно обеспечить доступ жителей к энергоресурсами.

Нурдаулет Килыбай также ознакомился с текущим  состоянием построенной 10 лет назад врачебной амбулатории Жармыш. Специалисты заявили, что сегодня здание нуждается в капитальном ремонте, и обратились с этим вопросом  к акиму области. Глава региона отметил, что социальный объект очень важен для жителей, и поручил принять необходимые меры по его восстановлению.
 

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