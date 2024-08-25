Аким Мангистауской области поручил провести комплексную работу по развитию инфраструктуры села Жармыш

Аким области, посетивший Мангистауский район, 24 августа ознакомился с работой по прокладке линий электропередачи и газопровода в микрорайонах Батыс и Бердалы села Жармыш. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

За обеспечение населенного пункта электроэнергией и газом несёт ответственность подрядная организация ТОО «АЭS and Limited».

В настоящее время строительно-монтажные работы по прокладке газопровода завершены, ведутся работы по приемке объекта. Всего газифицировано 153 дома, подключено к электросети 76 домов. Аким области Нурдаулет Килыбай напомнил ответственным специалистам, что необходимо комплексно и системно подходить к содержанию инфраструктуры. При этом он поручил до конца сентября завершить текущие работы по строительству внутрисельского водопровода и своевременно обеспечить доступ жителей к энергоресурсами.

Нурдаулет Килыбай также ознакомился с текущим состоянием построенной 10 лет назад врачебной амбулатории Жармыш. Специалисты заявили, что сегодня здание нуждается в капитальном ремонте, и обратились с этим вопросом к акиму области. Глава региона отметил, что социальный объект очень важен для жителей, и поручил принять необходимые меры по его восстановлению.

