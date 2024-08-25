Аким Мангистауской области вручил ключ от служебного автомобиля сельскому инспектору полиции

В субботу глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с жизнью села Уштаган Мангистауского района. Аким посетил врачебную амбулаторию и принял участие в церемонии открытия пункта полиции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Сельский пункт полиции в селе Ушиаган построен в комплексе с жилым домом в рамках принципа «жұртқа жақын полиция» и служебной модели работы полиции. Отделение полиции оборудовано детской комнатой и камерами видеонаблюдения. Для проживания полицейского и его семьи созданы все необходимые условия. Круглосуточное присутствие участкового инспектора полиции удобно, прежде всего, для жителей села. Аксакалы села дали свое благословение и перерезали ленту на церемонии открытия пункта полиции. Аким области Нурдаулет Килыбай вручил инспектору полиции ключи от нового служебного автомобиля.

После глава региона ознакомился с работой Уштаганской врачебной амбулатории, имеющей дневной стационар на пять коек. Врачи сообщили, что здание амбулатории не подходит для приема пациентов и требует капитального ремонта. Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что первое богатство страны – это здоровье людей, и поручил ускорить ремонт здания.

Также рабочая группа во главе с акимом области посетила территорию села Уштаган, где на 649 гектарах высажен саксаул черный. Здесь местный исполнительный орган проводит работы по защите зелёных насаждений от вредителей. Аким области поручил строго контролировать состояние заповедной территории, ставшей зеленым оазисом.