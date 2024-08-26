В Мангистау до конца года запустят 17 инвестиционных проектов

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По данным управления экономики и бюджетного планирования, по итогам января-июля текущего года положительная динамика макропоказателей наблюдается в обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, информации и связи.



Основными направлениями развития региона являются перерабатывающая промышленность, туризм, малый и средний бизнес, транспорт и логистика, агропромышленный комплекс. В целях придания нового импульса устойчивому развитию этих направлений необходимо привлечь инвестиции в регион. Например, в регионе создан пул из 43 инвестиционных проектов до 2026 года. В случае успешной реализации запланированных проектов ожидается, что в экономику региона будет инвестировано 670 миллиардов тенге. В частности, в этом году планируется запустить 17 проектов и создать 430 новых рабочих мест. За отчетный период объем инвестиций в основной капитал достиг 480,4 млрд тенге, а фактический индекс физического объема составил 89,3%.



Кроме того, по итогам 7 месяцев в сфере сельского хозяйства региона произведено продукции на 15,8 млрд. тенге.



Подводя итоги заседания, аким области поручил увеличить количество инвестиций в регион и производство местной продукции в сфере сельского хозяйства, а также ускорить реализацию проектов в различных отраслях экономики.



