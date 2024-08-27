Юбилейная почтовая марка V Всемирных игр кочевников торжественно погашена в Астане

В рамках V Всемирных игр кочевников состоялась торжественная церемония специального гашения юбилейной почтовой марки из серии «Культура и спорт Казахстана». Это событие стало знаковым для всех, кто ценит и уважает богатое культурное наследие кочевых народов.

Церемония гашения

Церемония гашения прошла в торжественной обстановке. Участники мероприятия - руководитель дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров и председатель Правления АО «Казпочта» Асель Жанасова с гордостью провели гашение специальным почтовым штемпелем.



В рамках церемонии руководитель дирекции ВИК Наиль Нуров подчеркнул важность события и отметил его культурное значение:

«Всемирные игры кочевников – это не просто спортивное событие, это живая связь с нашими традициями и культурным наследием. Выпуск юбилейной почтовой марки – это символ гордости за наше прошлое и стремление передать его будущим поколениям. Мы рады видеть, как эта инициатива объединяет людей и вдохновляет на сохранение и развитие культурных традиций кочевых народов».

Также Председатель Правления АО «Казпочта» Асель Жанасова отметила:

«Выпуск юбилейной почтовой марки в рамках V Всемирных игр кочевников является не только символом уважения к нашему культурному наследию, но и значимым вкладом в сохранение и популяризацию традиций кочевых народов. Мы гордимся, что можем внести свой вклад в развитие культурного диалога и укрепление связи между поколениями Этот комментарий подчеркивает глубокую культурную значимость V Всемирных игр кочевников и символическое значение выпуска юбилейной марки, которая станет важной частью исторического наследия.

Юбилейная почтовая марка, посвященная V Всемирным играм кочевников, представляет собой уникальное произведение филателистического искусства. Автором марки является Серик Буксиков, начальник отдела маркетинга дирекции Всемирных игр кочевников. На марке изображен образ «Беркутчи» – хранителя древней традиции, который символизирует стойкость и верность своим корням. Центральным элементом марки является гофрированный круг, символизирующий круговорот жизни и единство времени и пространства, воплощенные в философии кочевников.

Тираж марки составляет 5 000 экземпляров, номинальная стоимость – 500 тенге. Изготовленная с применением элементов защиты УФ-краской и тиснением золотой фольгой, марка станет неотъемлемой частью любой коллекции и символом уважения к культурному наследию кочевых народов.



Стоит отметить, что V Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2800 участников из 89 стран. На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.



Генеральным спонсором V Всемирных игр кочевников является отечественная технологическая компания ALAGEUM ELECTRIC, а главным партнером системообразующий универсальный коммерческий банк страны – Halyk Bank.

Билеты на все соревнования можно купить на сайте официального билетного оператора www.zakazbiletov.kz