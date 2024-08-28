В Мангистау сформирован региональный кадровый резерв

В Мангистау завершился отбор в региональный кадровый резерв. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области Токтамыс Жумагулов на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Решением заседания региональной кадровой комиссии 23 августа в резерв зачислено 25 человек. Со списком зачисленных кандидатов можно ознакомиться на сайте onir.pkrezerv.gov.kz

Из прошедших в резерв 21 мужчина, 4 женщины. Из них госслужащие - 17, квазигосударственники - 5 и работники частного сектора - 3. А что касается направлении проектов:

1. Направление индустрии и промышленности - 7;

2. Экономика и финансы - 3;

3. Социальная сфера - 7;

4. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура - 2;

5. Агропромышленный комплекс и земельные отношения - 1;

6. Цифровизация - 3;

7. Экология - 2.

«К примеру, в ходе интервью один из претендентов затронул один из актуальных вопросов в регионе - проект по восстановлению хвостохранилища «Кошкар ата», а другой - проект по решению проблемы дефицита воды. В каждом докладе комиссия оценивала глубину анализа и знаний, коммуникативные навыки кандидатов. На заседании комиссии участвовали представители общественных объединений, СМИ и отраслевые эксперты», - отметил спикер.



Все прошедшие отбор могут быть назначены на административные государственные должности корпуса «Б» в соответствии с изменениями в законодательстве в сфере государственной службы. Срок пребывания в резерве - 2 года.



Региональный кадровый резерв – это возможность для молодежи внести существенный вклад в процветание нашего региона. Целью проекта является формирование пула прогрессивных и активных молодых управленцев, привлечение талантливой и активной молодежи к работе по развитию региона. Проект полностью реализован Агентством РК по делам государственной службы.



Тестирование и оценка личностных качеств кандидатов, отобранных для проекта, на знание законодательства было проведено ассессмент-центром на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

То, что мы называем Ассессмент-центром, является наиболее эффективным методом комплексной оценки, созданным в Академии государственного управления при Президенте РК. Основной принцип центра - всесторонняя оценка. Каждый участник участвует в нескольких упражнениях, в которых можно продемонстрировать все компетенции, интересные для организации, оценка проведена несколькими экспертами-оценщиками, и оценивается объективно. А к оценке были привлечены независимые эксперты, каждого участника оценят несколько экспертов, которые проведут комплексную оценку, - отметил Т. Жумагулов.





Напомним, отбор в региональный кадровый резерв по стране начался 1 марта. Всего по области 301 кандидат подал документы, из них 294 зарегистрированы на первом этапе тестирования.

Тестирование на знание законодательства отборочного этапа прошли 128 кандидатов, из них тестирование на оценку личных качеств успешно прошли 52 кандидата. Из 52 кандидатов 47 были зарегистрированы для оценки компетенций. 40 претендентов прошли на четвертый этап отбора - «структурное собеседование в комиссии». С 19 по 21 августа под председательством акима области Килыбая Нурдаулета Игиликовича состоялось заседание комиссии по отбору в региональный кадровый резерв. В кадровой комиссии с участием акима области 40 претендентов, прошедших четвертый этап отбора на «структурное интервью в комиссии», защищали свои проекты по отраслевым направлениям, предлагали этапы реализации идей, анализировали возможные проблемы и результаты.



Прием документов по отбору в региональный резерв (rezerv.gov.kz) проводился через регистрацию кандидата на онлайн платформе. Данный сайт полностью разработан при поддержке Агентства РК по делам государственной службы.