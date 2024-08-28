В Актау проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»

ОПМ проводится сотрудниками департамента полиции Мангистауской области в преддверии нового учебного года 2024-2025 годов в соответствии с указаниями Министерства внутренних дел Республики Казахстан, - сказал Тлекберген Селбаев, заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента.

Присутствовавший на мероприятии жительница города Елена Токмачева, велосипедист, говорит: «Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» очень важная акция.

Как велосипедист, я часто замечаю детей, нарушающих правила дорожного движения. Они сталкиваются с опасными ситуациями из-за незнания правил дорожного движения или нежелания их соблюдать. В любом случае, нам, взрослым, важно научить их соблюдать правила, и такая акция - это еще одна возможность сделать акцент на безопасности детей, - сказала Елена Токмачева.