В Мангистау ко Дню Конституции организуют более 90 мероприятий

В Мангистауской области ко Дню Конституции будет организовано более 90 культурных мероприятий. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона сообщила руководитель отдела областного управления культуры, развития языков и архивного дела Асем Аширова.

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Асем Аширова также рассказала о том, как дату отметят в Актау.

В четверг, 29 августа, в 16 микрорайоне Актау на площади развлекательного комплекса «Актау» в 19:00 часов в рамках 50-летия культурно-досугового комплекса имени Абая и в рамках празднования Дня Конституции РК состоится акция с участием детских творческих коллективов. В этот же день в 20:00 часов на приморской площади у инсталляции «I Love Aktau» состоится мероприятие, организованное учреждением государственного коммунального казенного предприятия «Отпан». Во встрече примут участие артисты из области, которые будут петь под гитару. В 19:00 часов в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина будет показана музыкальная драма «Цыганская серенада», - рассказала она.

В Жанаозене, в селах Кендерли, Кызылсай и Тенге, в Тупкараганском и Мангистауском районах 29-30 августа в честь Дня Конституции РК пройдут праздничные мероприятия. В Бейнеуском районе организуют конкурс художников и праздничный концерт. Мероприятия, посвященные государственному празднику, состоятся в Мунайлинском и Каракиянском районах.

С 8 по 13 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Основной элемент игр – вода. Поэтому 30 августа во всех регионах страны одновременно состоится церемония забора воды из местного священного источника. Место забора воды в Мангистау – колодец у подземной мечети Султан-епе. На игры кочевников из нашего региона отправится один спортсмен Батыр и 10 послов. Они также прибудут к мечети.

На сцене амфитеатра в 15 микрорайоне 30 августа в 19:00 часов состоится большое праздничное мероприятие. Будут показаны театрализованные представления о Всемирных играх кочевников, аксакалы дадут свое благословение делегатам игр. Праздник продолжится концертом артистов области, в числе которых Гульнара Макина.

В выходные дни в городах и районах региона пройдут различные мероприятия. Так, 30 августа в 19:00 часов в большом зале Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина состоится вечер песни певца трио «Сәт» Азата Абилдаева, 1 сентября пройдет концерт группы Mezzo. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Тикетон.