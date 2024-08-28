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28.08.2024, 17:04

Новый сервис: выездной персональный менеджер ЦОН

Госинформзаказ 0 354

Теперь казахстанцам не обязательно обращаться в ЦОН для получения госуслуг. Они могут воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника центра обслуживания населения на дом. Специалист сможет приехать в назначенное время по указанному адресу.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Важно учесть, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые государственные услуги, за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

Отметим, что пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте Госкорпорации выбрать «Выезд персонального менеджера на дом», после чего заполнить необходимые сведения. Также заявки принимаются по номеру 1414. Сотрудники «Правительства для граждан» свяжутся с услугополучателем для утончения деталей и определения времени выезда.

«Госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Ранее нами уже была реализована возможность получения услуг по приоритетной очереди в ЦОНах, которые оказывают персональные менеджеры. Мы пошли дальше и теперь сотрудники центров обслуживания населения выезжают к услугополучателям. Это очень удобно для занятых граждан», - подчеркнул Председатель Правления «Правительства для граждан» Арман Кенжегалиев.

Напомним, что Госкорпорацией также реализован проект по доставке готовых документов из ЦОНа. На данный момент доставляют документы по 144 госуслугам. Среди них - государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, документы с апостилем, выдача архивных справок.

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