Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм»

«Народ Казахстана сегодня живет в совершенно новой политической реальности. За последние пять лет реализованы масштабные реформы, через кардинальную трансформацию прошла политическая система. Фундаментальные изменения происходят в общественном сознании, повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности. Началось обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Одним словом, идет строительство Справедливого Казахстана, и, что особенно важно, все это полностью соответствует чаяниям народа. Поэтому мы продолжим неуклонно следовать нашим стратегическим курсом и не свернем с намеченного пути. Сегодня мы обстоятельно обсудим планы, определим стоящие перед нами цели.

В условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан твердо придерживается позиции мирного, эволюционного пути.

Мы обозначили новый вектор развития, придав новый импульс диверсификации экономики. Инфляция замедлилась, сократившись в 2,5 раза в сравнении с самым высоким показателем прошлого года. Международные резервы страны превысили 100 млрд долл. Обрабатывающая промышленность растет быстрее горнодобывающего сектора. Важно не сбавлять набранных темпов. Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, эффективно используя созданный задел.

Правительство и акимы должны уделить особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны. Главная цель – повышение уровня доходов граждан. При правильной организации работы это вполне осуществимо.

Экономический рост должен сопровождаться снижением социального неравенства и усилением среднего класса. Только так мы сможем укрепить потенциал нашего государства. Для этого в любом деле ключевым критерием должна быть эффективность. Каждое решение, каждый проект нужно рассматривать, исходя из их пользы для государства»