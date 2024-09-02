Делегацию из Мангистау проводили на Всемирные игры кочевников

Важным элементом торжественного мероприятия стало театрализованное прохождение Каравана единства по площади у амфитеатра. Казахские батыры на лошадях пронесли сакральную воду из ущелья Султан-эпе, которую представители мангистауской делегации доставят в Астану.

Напомню, что вода является главным сакральным символом и ключевым элементом на V Всемирных играх кочевников.

Её забор производят из священных источников в преддверии игр во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения. У нас в области Караван встречали у ворот перед въездом в Форт-Шевченко.

В составе Каравана координаторы «елші» и один спортсмен «батыр». Их задача — популяризация значимости и особенностей игр.

Церемония забора святой воды проводилась из мечети Султан-эпе, расположенной в Тупкараганском районе. Караван далее прошел через село Таучик, посетив горный комплекс Отпан и получив благословение аксакалов. В Доме Дружбы г. Актау жители и в большинстве своём молодежь загадали желание, а на площади амфитеатра сегодня прошла церемония проводов мангистауской делегации "Караван единства", который отправился в столицу Казахстана, - рассказала исполняющая обязанности руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Гульнара Базаралиева.