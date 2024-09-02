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02.09.2024, 16:21

Делегацию из Мангистау проводили на Всемирные игры кочевников

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Церемония проводов делегаций - участниц V Всемирных игр кочевников состоялась у амфитеатра в 15 микрорайоне, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Важным элементом торжественного мероприятия стало театрализованное прохождение Каравана единства по площади у амфитеатра. Казахские батыры на лошадях пронесли сакральную воду из ущелья Султан-эпе, которую представители мангистауской делегации доставят в Астану.

Напомню, что вода является главным сакральным символом и ключевым элементом на V Всемирных играх кочевников.
Её забор производят  из священных источников в преддверии игр во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения. У нас в области Караван встречали у ворот перед въездом в Форт-Шевченко.
В составе Каравана координаторы «елші» и один спортсмен «батыр». Их задача — популяризация значимости и особенностей игр.
 Церемония забора святой воды проводилась из мечети Султан-эпе, расположенной в Тупкараганском районе. Караван далее прошел через село Таучик, посетив горный комплекс Отпан и получив благословение аксакалов. В Доме Дружбы г. Актау жители и в большинстве своём молодежь загадали желание, а на площади амфитеатра сегодня прошла церемония проводов мангистауской делегации "Караван единства", который отправился в столицу Казахстана, - рассказала исполняющая обязанности руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Гульнара Базаралиева.

 Добавим, что в столицу Казахстана также выехали творческие коллективы, которые примут участие в культурной программе Игр, а для организации этноаула «Вселенная кочевников» отправлены юрты.

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