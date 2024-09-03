В Мангистау презентовали классы «Жас сакшы»

В Мангистауской области к 1 сентября ко Дню знаний торжественно представлены классы полиции «Жас Сакшы», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В общеобразовательных школах в районах, в школе №16 и в школе №29 им. Фаризы Онгарсыновой в Актау открыты классы юных полицейских. Они носят имена М.Торебая и А.Турсынбекова, героически погибших при исполнении служебного долга.

В церемонии открытия приняли участие начальник управления полиции Мангистауской области Сагындык Аяганов и родственники погибших офицеров.

Следует отметить, что основная цель проекта «Жас Сакшы» - следить за порядком среди подростков, предотвращать нарушения и прославлять перед подрастающим поколением деятельность старшего поколения, верного своему делу.

Кроме того, безопасность подростков в образовательных организациях находится под непосредственным контролем главного полицейского региона. Сагындык Кузембайулы проверил связь камер видеонаблюдения в школах с диспетчерским пунктом и тревожными кнопками.

Справка

- Торебай Мейржан Калиулы — следователь оперативно-розыскного отдела городского управления полиции. 22 июля 2006 года он был убит при исполнении служебных обязанностей.

- Турсынбеков Адилет Алшинбайулы — оперуполномоченный управления по борьбе с организованной преступностью ДП. Он погиб 7 января 2011 года в результате травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.