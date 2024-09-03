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03.09.2024, 11:10

Эксперты: Угольные ТЭЦ почти на 100% опаснее для казахстанцев, чем АЭС

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Угольные ТЭЦ, которые по-прежнему генерируют основную долю электроэнергии в Казахстане, приносят значительно больше вреда, чем АЭС, вокруг строительства которой сейчас ведутся ожесточённые споры. Об этом говорят данные исследования.

Фото: Envato Elements.
Фото: Envato Elements.

Как пишет Energyprom.kz, недавний анализ авторитетного издания Our World in Data показал, что полностью безопасных источников энергии не существует. Но разные виды электростанций оказывают очень различное влияние на окружающую среду и на здоровье людей.

Самым опасным источником энергии эксперты назвали ископаемое топливо, проще говоря, уголь (в том числе бурый) и нефть. Угольные ТЭЦ — самые «грязные»: они выделяют больше всего парниковых газов и вредных веществ.

Учёные рассчитали примерный «уровень смертности» от разных источников энергии. Продолжение читайте на сайте, там вы найдёте факты, цифры и инфографику (https://orda.kz/jeksperty-ugolnye-tjec-pochti-na-100-opasnee-dlja-kazahstancev-chem-ajes-391195/).

И напомним, что Токаев озвучил дату референдума по строительству АЭС: он пройдёт 6 октября.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Пусть строят АЭС уже быстрее. Это решит проблему с водой во всей стране. Возможно даже город опять станет зеленым, каким был 30 лет назад.
03.09.2024, 10:55
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