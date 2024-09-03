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03.09.2024, 15:01

Меирбек Амангельдиев, председатель Альянса студентов Актау: Всегда ценятся те, кто честным и упорным трудом добился успеха

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Президент страны Касым-Жомарт Токаев 2 сентября отметил  важность реформирования сферы профессионального образования. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного управления молодежной политики.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

«Реформа профессионального образования является особенно актуальной проблемой. Это необходимый шаг для обеспечения экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности. 2025 год объявляю Годом рабочих профессий. За это время необходимо реформировать систему технического и профессионального образования. Мы также должны продвигать в обществе идею трудолюбия и настоящего специалиста, прославляя рабочие профессии. Это полностью соответствует принципу «Честный гражданин – Честный труд – Честный доход», который мы предлагаем. Одним словом, такие качества, как трудолюбие и профессионализм должны высоко цениться в нашем обществе. Специалисты, владеющие своей профессией, улучшают качество нации. Вот почему мы повышаем статус трудящегося человека. Работа в этом направлении не остановится, она будет продолжаться», - сказал президент.

По мнению Мейирбека Амангельдиева, председателя Альянса студентов Актау, эти слова должны вдохновить молодежь.

 Над этими словами должны задуматься молодые люди,  которые не хотят заниматься работой, требующей ручного труда. Не существует хорошей или плохой работы. Нашей стране нужны квалифицированные и образованные кадры. Молодёжь должна это понять. Человек, который честно и ответственно относится к своей профессии, всегда получит признание. Слова Президента показывают, что ответственность и честность всегда важны в обществе, - сказал Мейирбек Амангельдиев.

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