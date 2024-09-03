Меирбек Амангельдиев, председатель Альянса студентов Актау: Всегда ценятся те, кто честным и упорным трудом добился успеха

«Реформа профессионального образования является особенно актуальной проблемой. Это необходимый шаг для обеспечения экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности. 2025 год объявляю Годом рабочих профессий. За это время необходимо реформировать систему технического и профессионального образования. Мы также должны продвигать в обществе идею трудолюбия и настоящего специалиста, прославляя рабочие профессии. Это полностью соответствует принципу «Честный гражданин – Честный труд – Честный доход», который мы предлагаем. Одним словом, такие качества, как трудолюбие и профессионализм должны высоко цениться в нашем обществе. Специалисты, владеющие своей профессией, улучшают качество нации. Вот почему мы повышаем статус трудящегося человека. Работа в этом направлении не остановится, она будет продолжаться», - сказал президент.