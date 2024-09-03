В селе Бейнеу открылся новый учебный Центр

В селе Бейнеу открылся учебный Центр «Білімді бала», сообщает Центр общественных коммуникаций.
В церемонии открытия учебного Центра приняли участие аким села Турлан Емиль, директор КГУ «Бейнеуская школа-интернат» Жанар Калбаева, учащиеся и родители.
На торжественном собрании выступил аким села, который поздравил с открытием Центра образования.
Проведение церемонии презентации учебного Центра было передано акиму села и ветерану народного просвещения Токтагул Шогуловой.
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