В городе Урумчи Китайской Народной Республики прошли Дни Мангистауской области

В ходе официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику 2024 год был объявлен «Годом туризма Казахстана в Китае». С учетом предложений бизнесменов, центральных государственных и местных исполнительных органов разработана концепция проведения «Года туризма Казахстана в Китае». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Дастан Мураталиев.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, в рамках концепции Министерством туризма и спорта РК утвержден план мероприятий по подготовке к проведению Года туризма Казахстана в Китае. Согласно плану мероприятий, планировалось провести Дни Актюбинской и Мангистауской областей в городе Урумчи. В рамках утвержденного мероприятия 28-29 августа текущего года были организованы Дни Мангистауской области.

В рамках Дней Мангистау в Синьцзянском художественном театре "Мукам" была представлена национальная одежда, национальная кухня, картины мангистауских художников, а также прошла выставка украшений. Кроме того, около 15 предпринимателей посетили город Урумчи с целью развития и продвижения своего бизнеса. Бизнесмены посетили производственные предприятия, торговые учреждения и объекты в сфере туризма в городе Урумчи. В результате подписаны двусторонние меморандумы между «Beijing Blue Ocean Energy Co., Ltd» и ТОО «Mangystau Milk» в рамках проекта строительства и реализации завода по переработке верблюжьего молока, и между ТОО «Асылстрой-Актау» и «Xinjiang Balihanati Boiler Manufacturing Co., Ltd.» - по поставке оборудования для изготовления битумной мастики и битумного праймера,- сказал Дастан Мураталиев.

Кроме того, представители «AQ Dam» провели переговоры с предпринимателем города Урумчи по реализации национального бренда (национальные сладости из верблюжьего молока ) и по поставке сладостей в сети магазинов. Во время визита делегация и представители бизнеса посетили палату содействия международной торговле провинции СУАР, где состоялась встреча с заместителем председателя Палаты Хэ Ин.

Также делегация из Мангистауской области и представители бизнеса посетили город Карамай. Они провели официальную встречу с руководством города. Также делегация посетила объекты в сфере туризма, озеленения, производства, медицины, цифровизации в городе Карамай. В ходе мероприятия были налажены дружеские и партнерские отношения.

В ходе брифинга временно исполняющая обязанности руководителя управления туризма Мангистауской области Гульсим Жариева отметила, что в ходе встречи с комитетом содействия международной торговле города Урумчи Синьцзяна, состоявшейся 27 августа, участникам был презентован туристский потенциал Мангистауской области.

28 августа в целях продвижения туристского потенциала региона на площадке Художественного театра «Мукам» города Урумчи наряду с выставкой в сфере предпринимательства и торговли был организован туристский стенд. На стенде Мангистауской области представители ведущих туроператоров региона, компаний «Турист», «Visit Aktau», «Казахстан-Тур», гостиничных комплексов «Rixos Water World Aktau», «Holiday Inn AktauCity», «Noliday Inn Aktau-Seaside» приняли участие в данном мероприятии и привлекли китайских туристов в регион в целях развития сотрудничества. Гостям и туроператорам, пришедшим посмотреть стенд Мангистау, были вручены подарочные сертификаты - «путешествие по Мангистау» от представителей туристского бизнеса, - сказала ГульсимЖариева.

Также во встрече приняли участие представители управлений в сфере промышленности, информатизации, культуры и туризма, коммерции, торговли и предпринимательства, образования со стороны СУАР, депутат областного маслихата от Мангистауской области Бердигали Берекетов, руководство управлений туризма, культуры, торговли и предпринимательства, предприниматели области, и был обсужден ряд актуальных вопросов. В рамках этой встречи в сфере туризма были организованы встречи В2В, в результате которых Синцзянский центр обслуживания трансграничного медицинского туримза «Один пояс, один путь» и его генеральный директор г-н Чэнь Лонжэнь, заместитель главы Центра-г-жа Дэн Ли поближе познакомились с представителями туристического бизнеса из Мангистау и подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

В частности, подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Центром обслуживания Синцзянского межграничного медицинского туримза «Одинпояс, один путь» и управлением туризма Мангистаускойо бласти, туристской компанией «Visit Aktau», гостиничным комплексом «Holiday Inn Aktau City». Туристская компания «Турист» совместно с данным центром достигла договоренности об обмене туристами.

В рамках данного масштабного мероприятия была проведена встреча с председателем Синьцзян-Уйгурского автономнного района города Карама Ши Ганмырза и руководителями управлений культуры, туризма, промышленности иинформатизации, образования, коммерции, туризма и Комитета содействия развитию международной торговли, а также представителями Мангистауской области.

В рамках этой встречи была проведена встреча В2В с руководителем управления культуры и туризма города Караме Ван Сяоцзяханом, в ходе которой делегации из региона впервые была организована экскурсия по заповеднику Караме нефтяного происхождения. Г-жа Ван Сяоцзя отметила, что этот заповедник является местом проведения практических занятий по экскурсионным специальностям студентов высших и средних профессиональных учебных заведений в сфере туризма.Также был презентован сувенирный центр предпринимателей на территории заповедника, экскурсия прошла в музее Нифрита города Карагай. В результате данного мероприятия работа будет продолжена в этом направлении, так как она направлена на обмен опытом с китайскими партнерами и объявлена «2025 год - год китайского туризмав Казахстане».

По словам директора Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева Данияра Сагынгалиулы, основной целью проведения Года туризма является популяризация Казахстана как туристской страны для граждан КНР, обмен культурным опытом, укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.

В этой связи в рамках Года туризма Казахстана в Китайской Народной Республике было организовано торжественное мероприятие.

В ходе мероприятия выступили заместитель акима области Аббат Урисбаев и секретарь партийной группы департамента культуры и туризма Синьцзюнь-Уйгурского автономного района Сюй Жуйцзюнь. На концерте, способствующем укреплению дружеских отношений между двумя странами, выступили артисты Мангистауской областной филармонии им.Мурата Оскинбаева, музыкально-драматического театра им. Нурмухана Жантурина и получили восторженные отзывы зрителей. В завершение вечера на сцене от имени акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая арститам вручили цветы, а Аббат Урисбаев выразил им свою благодарность, - сказал Данияр Сагынгалиулы.