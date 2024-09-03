В селе Батыр открылась новая школа

Мунайлинский район начал этот учебный год более чем с 40 тыс. учащихся, из них более 4 тыс. детей впервые переступили порог школы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Государство оказывает всестороннюю поддержку учащимся в получении качественного образования. В районе сейчас ведется строительство 5 школ, две из которых сданы в эксплуатацию в этом учебном сезоне. Другие планируется открыть в следующем году.

В целях положительного решения проблемного вопроса в сфере образования - трехсменного обучения - строятся дополнительные школы. Одна из них - недавно открывшаяся частная школа «Азимут».



На торжественной церемонии открытия школы аким района Ержан Кумискалиев поздравил жителей и учащихся села Батыр с открытием нового очага знаний.