В Актау наградили победителей областного национального конкурса «Мерейлі отбасы-2024»

Во Дворце торжеств «Хан-Шахар» 3 сентября состоялась церемония награждения победителей областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2024». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» проводится ежегодно во всех регионах страны. Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» - это мероприятие, направленное на возрождение нравственных ценностей и распространение позитивной модели семьи и брака, повышение статуса семьи. Конкурс объявлен в Международный День семьи (15 мая) и завершится ко Дню Республики.

Цели проведения конкурса:

1) укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного супружества;

2) повышение ответственности родителей в воспитании детей;

3) демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях;

4) пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.

В этом году заявки на региональный конкурс подали 54 семьи из городов и районов области из нефтегазовой отрасли, образования, здравоохранения, искусства, предпринимательства и др. В конкурсе активное участие приняли многодетные семьи и молодые семьи.

На областной этап конкурса прошли 14 семей. Среди них семья династии учителей, творчества, семьи предпринимателей, трудовые династии, которые из поколения в поколение передавали профессию своих предков.

А именно:

Актау: семья Рзаевых, семья Жайлиевых;

Жанаозен: семья Каспаевых, семья Орынбаевых;

Бейнеускоий район: семья Кусайыновых, семья Бурашовых;

Каракиянскоий район: семья Хасановых, семья Нургараевых;

Мангистауский район: семья Мукырбаевых, семья Тапенулы;

Мунайлинский район: семья Алиевых, семья Рахметоллиновых;

Тупкараганский район: семья Мангыбаевых, семья Отебайевых;

В соответствии с решением региональной комиссии конкурса «Мерейлі отбасы-2024» победителями определены следующие семьи.

І место - семья Мукырбаевых из Мангистауского района;

ІІ место - семья Рзаевых из Актау;

ІІІ место - семья Хасановых из Каракиянского района.

Кроме того, остальные 11 семей, принявшие участие в областном этапе, получили звания лауреатов. Семьи-победители были награждены ценными призами.

На республиканском этапе от Мангистауской области примет участие семья Мукырбаевых из Мангистауского района.

Семья Мукырбаевых - образцовая семья, которая занимается лошадьми, многодетная семья, воспитывающая и обучающая молодых всадников известных деятелей региона.

Супруг - Мукурбаев Бугабай Майрамбаевич, 61 год, один из самых уважаемых граждан села Кызан, руководитель крестьянского хозяйства «Шобық». С юных лет проявлял особые чувства и любовь к лошадям, на соревнованиях занимал призовые места. В первом в стране марафоне «Ұлы Дала жорығы» на 1200 км завоевал Гран-при команды «Кокмойнак», тренер Мангистауской конницы.

Супруга - Тогысова Кулаш Айтуаровна, 61 год, обладательница "Күміс алқа". В крестьянском хозяйстве «Шобық» занимается производством шубата, пошивом одеял из верблюжьей шерсти. Награждена благодарственными письмами и почетными грамотами за вклад в развитие страны.

Семья Мукырбаевых - большая семья, воспитывающая 6 детей, 23 внуков.

Из семьи мукурбаевых 2 индивидуальных предпринимателя, 1 эколог, 1 работник финансовой сферы,1 нефтяник, 1 медицинский работник, 1 обладатель кадастровой службы.