18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
483.57
534.49
5.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.09.2024, 09:33

В Актау наградили победителей областного национального конкурса «Мерейлі отбасы-2024»

Госинформзаказ 0 486

Во Дворце торжеств «Хан-Шахар» 3 сентября состоялась церемония награждения победителей областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2024». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» проводится ежегодно во всех регионах страны. Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» - это мероприятие, направленное на возрождение нравственных ценностей и распространение позитивной модели семьи и брака, повышение статуса семьи. Конкурс объявлен в Международный День семьи (15 мая) и завершится ко Дню Республики.

Цели проведения конкурса:

1) укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного супружества;

2) повышение ответственности родителей в воспитании детей;

3) демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых родителях;

4) пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.

В этом году заявки на региональный конкурс подали 54 семьи из городов и районов области из нефтегазовой отрасли, образования, здравоохранения, искусства, предпринимательства и др. В конкурсе активное участие приняли многодетные семьи и молодые семьи.

На областной этап конкурса прошли 14 семей. Среди них семья династии учителей, творчества, семьи предпринимателей, трудовые династии, которые из поколения в поколение передавали профессию своих предков.

А именно:

  •  Актау: семья Рзаевых, семья Жайлиевых;

  • Жанаозен: семья Каспаевых, семья Орынбаевых;

  •  Бейнеускоий район: семья Кусайыновых, семья Бурашовых;

  • Каракиянскоий район: семья Хасановых, семья Нургараевых;

  • Мангистауский район: семья Мукырбаевых, семья Тапенулы;

  • Мунайлинский район: семья Алиевых, семья Рахметоллиновых;

  • Тупкараганский район: семья Мангыбаевых, семья Отебайевых;

В соответствии с решением региональной комиссии  конкурса «Мерейлі отбасы-2024» победителями определены следующие семьи.

І место - семья Мукырбаевых из Мангистауского района;

ІІ место - семья Рзаевых из Актау;

ІІІ место - семья Хасановых из Каракиянского района.

Кроме того, остальные 11 семей, принявшие участие в областном этапе, получили звания лауреатов. Семьи-победители были награждены ценными призами.

На республиканском этапе от Мангистауской области примет участие семья Мукырбаевых из Мангистауского района.

Семья Мукырбаевых - образцовая семья, которая занимается лошадьми, многодетная семья, воспитывающая и обучающая молодых всадников известных деятелей региона.

Супруг - Мукурбаев Бугабай Майрамбаевич, 61 год, один из самых уважаемых граждан села Кызан, руководитель крестьянского хозяйства «Шобық». С юных лет проявлял особые чувства и любовь к лошадям, на соревнованиях занимал призовые места. В первом в стране марафоне «Ұлы Дала жорығы» на 1200 км завоевал Гран-при команды «Кокмойнак», тренер Мангистауской конницы.

Супруга - Тогысова Кулаш Айтуаровна, 61 год, обладательница "Күміс алқа". В крестьянском хозяйстве «Шобық» занимается производством шубата, пошивом одеял из верблюжьей шерсти. Награждена благодарственными письмами и почетными грамотами за вклад в развитие страны.

Семья Мукырбаевых - большая семья, воспитывающая 6 детей, 23 внуков.

Из семьи мукурбаевых 2 индивидуальных предпринимателя, 1 эколог, 1 работник финансовой сферы,1 нефтяник, 1 медицинский работник, 1 обладатель кадастровой службы. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?