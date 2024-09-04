В Актау стартовал конкурс полиглотов

В Актау в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и развития языков города стартовал конкурс полиглотов «Тілдарын», приуроченный к 5 сентября - Дню языков народа Казахстана, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Цель конкурса полиглотов «Тілдарын» - выявление и поддержка талантливых людей, свободно владеющих казахским, русским и английским языками, а также воспитание многоязычной личности. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет.

Важно, чтобы участники были в национальной форме одежды и придерживались сценической культуры. Конкурс проводится на казахском, английском и русском языках, и состоит из трёх этапов. Конкурс организован в рамках государственного социального заказа Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков в честь празднования 5 сентября Дня языков народа Казахстана, - сказал главный специалист отдела внутренней политики и развития языков города Актау Айзанат Кенжегул.

Победители конкурса будут награждены дипломами и специальными призами.