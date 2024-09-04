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04.09.2024, 11:20

В честь 120-летия со дня рождения Мурата Оскинбаева открывается концертный сезон Мангистауской областной филармонии

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Коллектив Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева в настоящее время находится в стадии подготовки. С 4 по 16 сентября выступят на V Всемирной игре кочевников, которая пройдет в Астане. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил директор Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева Данияр Сагынгалиулы.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, с сегодняшнего дня открыт концертный сезон. Все проводимые концерты посвящены 120-летию со дня рождения Мурата Оскинбаева. Также коллектив филармонии запланировал гастроли по районам и селам. 

В этом году исполняется 45 лет со дня образования камерного ансамбля. В честь которого в ноябре запланирован праздничный концерт. Также в этом году в связи со 100 летием народного артиста Казахстана, народного артиста СССР, композитора Сыдыка Мухамеджанова запланирован концерт под названием «Шаттық Отаны». Запланирован концерт парад вокалистов, посвященный 9-летию народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой, а также запланирован республиканский конкурс домбристов в честь 85-летия заслуженного работника Казахстана, обладателя орденов «Парасат», «Құрмет» Сержана Шакрата, - сказал Данияр Сагынгалиулы. 

В ходе брифинга художественный руководитель оркестра национальных инструментов имени Абыла Таракулы Рахат Мадреев отметил, что 3 сентября коллектив откроет концертный сезон.

 В концертной программе прозвучат произведения композиторов Казахстана и европейских классиков. Шестого сентября состоятся концерты камерного ансамбля и 20 сентября малого симфонического оркестра в честь открытия сезона, - сказал Рахат Мадреев.

По словам художественного руководителя камерного ансамбля Нейлы Арзымбетовой, подготовка к праздничному концерту камерного ансамбля находится на высоком уровне. 

В сопровождении малого симфонического оркестра прозвучат произведения Сен-Санса, Баха, Равеля, Массне в исполнении лауреата нескольких республиканских, международных конкурсов Шанайи Шакир, - сказала Нэйла Арзымбетова.

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