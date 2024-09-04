На набережной Актау пройдет экофестиваль

Мероприятие пройдет 7 сентября возле площади амфитеатра в 16:00. Организатором экологического события «Ecovibe Aktau: Активность. Инновации. Сообщество» является неправительственная организация «Эко Мангистау», в рамках гранта некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив».

В программе запланированы экоярмарка, эколекции, экскурсии, фестиваль воздушных змеев и эколаборатория. Также пройдут занятия йогой, скандинавской ходьбой, мастер-классы, боксы по сбору перерабатываемого пластика и макулатуры, аниматоры и забег на самокатах. Организаторы подготовили научное шоу с увлекательными экспериментами, - рассказала руководитель отдела внутренней политики и развития языков города Актау Гульмира Балгожаева.