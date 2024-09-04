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04.09.2024, 16:59

Важный для страны шаг должен быть сделан совместно с общественностью

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По поводу строительства атомной электростанции на территории Казахстана высказали мнение сотрудники ТОО «МАЭК». Они также обсудили предложения Главы государства в Послании народу Казахстана по обеспечению энергетической безопасности страны, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Глава государства учел присущую стране специфику и необходимость двигаться только вперед, учитывая национальные.

"Мы  должны думать о будущем. Поэтому я постоянно подчеркиваю необходимость принятия максимально взвешенного решения относительно строительства атомной электростанции. Стратегические планы должны широко обсуждаться в обществе», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам инженера отдела радиационной безопасности установки БН-350 ТОО «МАЭК» Азамата Кульбекова, каждый важный шаг в жизни страны должен быть сделан совместно с общественностью. 

Вопрос о строительстве атомной электростанции также должен решаться совместно с населением. В своем Послании Глава государства высказал свое мнение по этому вопросу в прошлом году, т.е. прошел уже год с тех пор, как тема референдума стала предметом общественного обсуждения. Он отметил, что этого достаточно, чтобы наши граждане смогли принять взвешенное решение. Поэтому я поддерживаю предложение правительства, - сказал Азамат Кульбеков.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Запад, англосаксы, евросоюз! ? где то такое уже было!? 30 лет Казахстан пользовался наследием СССР, ни одной новой ТЭЦ, нефтеперегонных заводов небыло построено! Мало того был остановлен реактор БН-350 причем с подачи "звездно-полосатых"
04.09.2024, 17:01
Aqtau_2023
Aqtau_2023
На верху уже всё решили, так что что-то вякать бесполезно. Деньги нужно отмывать пока у власти, а там хоть трава не расти. Они себе виллы по заграницам понакупили, если что туда уедут, а мы здесь останемся.
04.09.2024, 12:30
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