Важный для страны шаг должен быть сделан совместно с общественностью

Глава государства учел присущую стране специфику и необходимость двигаться только вперед, учитывая национальные.

По словам инженера отдела радиационной безопасности установки БН-350 ТОО «МАЭК» Азамата Кульбекова, каждый важный шаг в жизни страны должен быть сделан совместно с общественностью.

Вопрос о строительстве атомной электростанции также должен решаться совместно с населением. В своем Послании Глава государства высказал свое мнение по этому вопросу в прошлом году, т.е. прошел уже год с тех пор, как тема референдума стала предметом общественного обсуждения. Он отметил, что этого достаточно, чтобы наши граждане смогли принять взвешенное решение. Поэтому я поддерживаю предложение правительства, - сказал Азамат Кульбеков.