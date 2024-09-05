Нурдаулет Килыбай: Исполнение поручений, обозначенных в Послании Главы государства, необходимо для благополучия жителей

На аппаратном совещании 4 сентября под председательством акима области Нурдаулета Килыбая были обсуждены механизмы качественного исполнения Послания Главы государства. Об этом собщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Исполняющий обязанности руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Лаура Мухамбетова презентовала проекты, которые должны быть реализованы по 9 основным направлениям, озвученным в Послании Главы государства.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу отметил, что «каждый предприниматель должен без проблем знать, какой вид поддержки существует и как он может ее получить». В этой связи, в целях оказания помощи предпринимателям и гражданам, имеющим предпринимательские инициативы, в городах Актау, Жанаозен и во всех районных центрах функционируют за счет местного бюджета Центры обслуживания. Кроме того, ведется работа по ускорению строительства газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене. Эти меры направлены на повышение промышленного потенциала региона, – сказала Лаура Мухамбетова.

Глава региона Нурдаулет Килыбай отметил, что в целях эффективной реализации послания Главы государства необходимо не медлить и внести в государственные органы конкретные предложения и меры.