Атомные реакторы стали безопаснее: Мухтар Джакишев об особенностях АЭС

Спикер отмечает, что атомные реакторы стали гораздо безопаснее.

Мы говорим о том, что вероятность аварий на той же Чернобыльской атомной электростанции и на АЭС Фукусимы стали гораздо ниже. Причины этих инцидентов давно изучены и устранены. Взять те же автомобили - когда они впервые появились, то также были не безопасны на дороге, имели низкую скорость и т.д., - комментирует Мухтар Джакишев.