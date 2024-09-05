Атомные реакторы стали безопаснее: Мухтар Джакишев об особенностях АЭС

По мере развития автомобильной и авиационной промышленности аварий происходит всё меньше. Мнением о безопасности атомных реакторов поделился казахстанский бизнесмен, бывший глава "Казатомпром" Мухтар Джакишев.
Спикер отмечает, что атомные реакторы стали гораздо безопаснее.
Мы говорим о том, что вероятность аварий на той же Чернобыльской атомной электростанции и на АЭС Фукусимы стали гораздо ниже. Причины этих инцидентов давно изучены и устранены. Взять те же автомобили - когда они впервые появились, то также были не безопасны на дороге, имели низкую скорость и т.д., - комментирует Мухтар Джакишев.
Он подчёркивает, что по мере развития автомобильной и авиационной промышленности аварий и разного рода инцидентов происходит всё меньше.
И это в первую очередь связано с тем, что технологии развиваются, мир развивается. Мы приобретаем новые знания, - делится спикер.
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