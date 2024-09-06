18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.55
533.75
5.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.09.2024, 12:54

Мухтар Джакишев: При строительстве любого атомного объекта присутствует международный контроль

Госинформзаказ 0 1 742

Бизнесмен и бывший глава "Казатомпрома" отмечает, что при строительстве атомной электростанции коррупционная составляющая сведена к нулю, так как строительство контролируется международными организациями, передает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Казахстанский бизнесмен развеял сомнения тех, кто выступает против строительства АЭС, аргументируя это коррупцией. 

"Я бы так не переживал за атомные объекты, как за гражданские, так как последние не подпадают  под международный контроль. Как бы кто не хотел коррупционно построить станцию, вы не построите ее в Казахстане таким образом. Помимо тех,  кто будет строить, и помимо казахстанских чиновников, там будет международный  контроль, МАГАТЭ и т.д. Там за взятки не построишь, потому что это ядерная безопасность. Есть международные организации, которые это контролируют", -  говорит Мухтар Джакишев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Aqtau_2023, Вам нравится жить без электричества, воды? РОССИЯ пишется с БОЛЬШОЙ буквы. ложетесь под америкосов, они Вам помогут определиться с гендерным соответствием
06.09.2024, 21:14
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Я видел это интервью Джакишева и там он говорит, что в мире пока нет АЭС которая подходила бы Казахстану. Не надо вырывать контекст из интервью и вводить народ в заблуждение. Понятно одно, что россия лоббирует данные проекты по строительству АЭС и в конце концов загонят нас в кабалу. Заметьте чем ближе референдум, тем больше вбросов в пользу строительства. А референдум пройдёт так же как и выборы президента, учителя помогут с фальсификацией и вбросами и будет так же 97%-За строительство. Что будет дальше, даже боюсь предположить.
06.09.2024, 09:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?