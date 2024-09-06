Мухтар Джакишев: При строительстве любого атомного объекта присутствует международный контроль

Казахстанский бизнесмен развеял сомнения тех, кто выступает против строительства АЭС, аргументируя это коррупцией.

"Я бы так не переживал за атомные объекты, как за гражданские, так как последние не подпадают под международный контроль. Как бы кто не хотел коррупционно построить станцию, вы не построите ее в Казахстане таким образом. Помимо тех, кто будет строить, и помимо казахстанских чиновников, там будет международный контроль, МАГАТЭ и т.д. Там за взятки не построишь, потому что это ядерная безопасность. Есть международные организации, которые это контролируют", - говорит Мухтар Джакишев.