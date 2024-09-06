Какое значение будет иметь референдум, который пройдет в октябре этого года?

Директор реакторной установки БН-350 ТОО «МАЭК» Марат Молдагулов высказал свое мнение о референдуме.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу отметил, что в октябре нынешнего года состоится референдум. Основная цель референдума - узнать мнение народа Республики Казахстан об использовании атомной энергетики на благо страны. Если ранее референдумы касались поправок и изменений в содержании законов, то на этот раз он коснется комплексного нововведения в научно-технологическом пространстве Казахстана. В результате референдума мы получим ответы на вопрос о перспективах развития ядерной энергетики в стране, и о том, насколько необходимо ее использование в мирных целях, - говорит Марат Молдагулов.