Семья мангистауских пожарных – пример для многих

В Мангистауской области есть семьи, работающие в одной и той же сфере. Одна из них – семья Нуровых, которая является примером для многих, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Фото: ДЧС Мангистауской области

Толыбек Нуров – заместитель начальника специализированного пожарно-технического отдела №2 города Актау «Пожаротушение и аварийно-спасательные службы» ДЧС Мангистауской области, майор гражданской обороны.

А его супруга Гульмира Турганбаева – радиотелефонистка пожарной части № 10 села Жетыбай, младший сержант гражданской обороны.

Они нашли друг друга девять лет назад, познакомились на службе. В то время Толыбек был старшим инженером управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Сегодня Толыбек и Гульмира – родители четверых дочерей.

Родители Толыбека также являются ветеранами пожарной охраны. Его отец Тойлыбай Токтамысулы более 20 лет занимал должность начальника охраны, мать Ардак Сауелкызы, которая начала работать радиосвязистом и ушла на пенсию с должности главного специалиста управления информатизации, цифровизации и связи. Они оба являются опорой семьи, а сын и невестка продолжают их дело.

Цель Толыбека и Гульмиры – быть верными своей присяге, обеспечить безопасность нашей страны и внести весомый вклад в дальнейшее развитие пожарной отрасли.