Шотландский турист восхитился культурой Мангистау

Особенность вашего региона - это юрта, её убранство, все, что я увидел, было для меня новым и ранее неведомым. Я был впечатлен. Вы - народ, почитающий прошлое, гордящийся своей культурой, прославляющий древние традиции, и в то же время идущий в ногу с современными реалиями. Ваша национальная одежда, ваши украшения говорят о высоком мастерстве, - сказал гость из Шотландии.