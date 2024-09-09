Шотландский турист восхитился культурой Мангистау

На Всемирные игры кочевников, проходящие в Астане, приехали гости из ближнего и дальнего зарубежья. В рамках международного мероприятия туристы узнали об истории, природе и культуре нашей страны. Своими впечатлениями поделился Дэйвид, турист из Шотландии, покоренный увиденным. Он особо отметил культуру, традиции и обычаи народа Мангистау.
Особенность вашего региона - это юрта, её убранство, все, что я увидел, было для меня новым и ранее неведомым. Я был впечатлен. Вы - народ, почитающий прошлое, гордящийся своей культурой, прославляющий древние традиции, и в то же время идущий в ногу с современными реалиями. Ваша национальная одежда, ваши украшения говорят о высоком мастерстве, - сказал гость из Шотландии.
Комментарии0 комментарий(ев)