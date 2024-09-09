В 30 развитых странах мира насчитывается около 200 АЭС

По словам Абзала Марата, для устойчивого развития страны очень важен вопрос энергетической безопасности и стабильности.

В Послании народу Казахстана Глава государства освещал актуальные вопросы во всех сферах, которые важны для развития страны. В том числе вопрос проведения всенародного референдума о строительстве атомной электростанции. Я поддерживаю это решение. Это очень важно для роста экономики страны и благосостояния населения. Судя по мировому опыту, почти во всех развитых странах есть атомные электростанции. Казахстан также имеет достаточный потенциал для освоения этой отрасли, потому что наша земля богата запасами урана и имеет базу квалифицированных специалистов в области атомной энергетики, - сказал Абзал Марат.