Мангистауские артисты выступили в Астане

В рамках проекта этноаула «Мир кочевников» в Астане состоялся концерт артистов Мангистауской области, посвященный V Всемирным играм кочевников, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления культуры.
Концерт открыл фольклорный ансамбль «Акжарма» Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева. В концерте приняли участие деятели культуры Республики Казахстан: Аскар и Асанали Кушеровы, ансамбль танца «Жорга», отличники культуры Республики Казахстан Акмарал Еримбетова, Сабит Шектибаев, победитель республиканских конкурсов Нурым Асканов, Алпысбек Онайбай, Оспан Кулсымак, солисты Молдир Жайлыбаева, Бауыржан Ескалиев, эстрадные певцы Аида Байгелова, Бауыржан Ретбаев, заслуженный деятель РК Тамара Асар и многие другие артисты.
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