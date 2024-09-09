В Мангистау создан народный штаб по поддержке строительства АЭС

АЭС даст энергетическую независимость и позволит повысить конкурентоспособность экономики страны. В настоящее время развивается сектор возобновляемых источников энергии. Однако это не следует рассматривать как основной источник энергии - солнечные и ветряные электростанции зависят от погодных условий и не могут обеспечить стабильную энергию. А атомная электростанция может стать единственным решением проблемы. АЭС способна обеспечить стабильное энергоснабжение более 60 лет. Кроме того, проект создаст новые рабочие места и окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры региона, где расположена станция. А в Казахстане есть специалисты, владеющие химико-физической, энергетической наукой, - сказал Марат Молдагулов.