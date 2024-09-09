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09.09.2024, 16:48

В Мангистау создан народный штаб по поддержке строительства АЭС

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Первое заседание областного народного штаба открыла заместитель председателя партии AMANAT Анар Шамшадинова, которая разъяснила основные задачи и цели работы штаба. Профессор Yessenov University, академик Академии истории и общественных наук, доктор политических наук Киикбай Жаулин и директор отделения реакторной установки БН-350 ТОО «МАЭК» Марат Молдагулов рассказали о важности и целесообразности строительства АЭС, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного народного штаба.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

АЭС даст энергетическую независимость и позволит повысить конкурентоспособность экономики страны. В настоящее время развивается сектор возобновляемых источников энергии. Однако это не следует рассматривать как основной источник энергии - солнечные и ветряные электростанции зависят от погодных условий и не могут обеспечить стабильную энергию. А атомная электростанция может стать единственным решением проблемы. АЭС способна обеспечить стабильное энергоснабжение более 60 лет. Кроме того, проект создаст новые рабочие места и окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры региона, где расположена станция. А в Казахстане есть специалисты, владеющие химико-физической, энергетической наукой, - сказал Марат Молдагулов.

В состав областного народного штаба входят представители политических партий, общественных организаций, филиала Федерации профсоюзов РК, Гражданского Альянса Казахстана и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». 

Начиная со следующей недели представители народного штаба  в течение  месяца будут общаться с жителями региона, говорить о преимуществах и безопасности строительства АЭС, проводить агитационную работу. Они также ответят на многие волнующие вопросы, касающиеся АЭС.

Напомним, 6 октября состоится референдум по строительству АЭС.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
россия рулит.
09.09.2024, 12:27
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