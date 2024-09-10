Ветеран-нефтяник из Мангистау призвал жителей Жанаозена поддержать строительство АЭС

«В прошлом году почти полгода не было электроэнергии, наблюдались постоянные отключения, многие планы не были выполнены. АЭС является стабильным источником электроэнергии. Читал информацию про АЭС в Америке, все хорошо работает, приносит прибыль. Ее преимущество в том, что она решает проблему нехватки электроэнергии. В противном случае наше производство пострадает, а добыча нефти и газа сократится. В своем обращении 2 сентября наш Президент сказал: «Одним словом, нам надо думать о будущем. Поэтому я всегда говорил, что необходимо принять самое серьезное решение относительно строительства АЭС. Стратегические планы должны широко обсуждаться в обществе», - сказал аксакал.