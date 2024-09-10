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10.09.2024, 09:38

Ветеран-нефтяник из Мангистау призвал жителей Жанаозена поддержать строительство АЭС

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В городе Жанаозен на мероприятии, посвященном 60-летию «ОзенМунайГаз», ветеран-нефтяник призвал всех нефтяников поддержать строительство АЭС.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

 «В прошлом году почти полгода не было электроэнергии, наблюдались постоянные отключения, многие планы не были выполнены. АЭС является стабильным источником электроэнергии. Читал информацию  про АЭС в Америке, все хорошо работает, приносит прибыль.  Ее преимущество в том, что она решает проблему нехватки электроэнергии.  В противном случае наше производство пострадает, а добыча нефти и газа сократится.  В своем обращении 2 сентября наш Президент сказал: «Одним словом, нам надо думать о будущем.  Поэтому я всегда говорил, что необходимо принять самое серьезное решение относительно строительства АЭС.  Стратегические планы должны широко обсуждаться в обществе», - сказал аксакал.

Предприятиям нашей страны для стабильной работы необходима атомная энергия. 

До сегодняшнего дня наша страна получает электроэнергию от тепловых и гидроэлектростанций.  Около 90 процентов потребляемой нами электроэнергии поступает от тепловых электростанций.  В стране 70 процентов электроэнергии получают от угля, 14 процентов - от гидроэлектростанций, 10 процентов - от газа и 5 процентов - от нефти.  А АЭС позволяет снизить зависимость от импорта энергоресурсов и повысить устойчивость энергосистемы страны.  Поэтому нам тоже нужна АЭС. Глава государства сообщил, что референдум по АЭС пройдет 6 октября.  Я приглашаю всех нефтяников поддержать строительство АЭС на этом референдуме.  Напоминаю, что электроэнергия - самый необходимый ресурс для нефтяников», - подчеркнул ветеран-нефтяник.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Businessman
Businessman
У ветерана-нефтяника есть имя и фамилия?
10.09.2024, 04:46
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