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10.09.2024, 17:01

Студенты проявили активность в обсуждении вопроса строительства АЭС

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Члены регионального народного штаба по поддержке строительства АЭС 10 сентября встретились со студентами Мангистауского колледжа туризма и разъяснили значение референдума, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Народного штаба.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Члены штаба Киикбай Жаулин, Сембигали Закенов, Ранида Балжанова отметили, что строительство атомной электростанции в стране станет твердым шагом в светлое будущее. Они пояснили, что строительство АЭС позволит повысить экономический, энергетический, инфраструктурный потенциал государства.

Всестороннее экономическое, социальное развитие имеет решающее значение для хорошего сосуществования населения. Возрастают потребности современной страны. Сейчас для нас очень важно достичь энергетической независимости и стабильности. Энергетический сектор Казахстана сильно зависит от угольных электростанций, которые обеспечивают около 70% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Однако 70% действующих станций изнашиваются. Потребление электроэнергии в стране ежегодно растет на 3%. Поэтому самым рациональным решением будет строительство АЭС для предотвращения дефицита энергетики, - сказала Ранида Балжанова.

В ходе мероприятия студенты задали волнующие вопросы по референдуму и получили исчерпывающие ответы.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
Емае люди, вы еще 30 лет дискутировать будете? Первую АЭС надо было построить еще вчера, а сегодня начинать уже вторую и закладывать третью....Чего вы их так боитесь?
10.09.2024, 17:09
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