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11.09.2024, 09:59

Мангистаусцы бурными аплодисментами встретили участников Паралимпийских игр

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 Вчера, 10 сентября, жители региона во главе с акимом области Нурдаулетом Килыбаем поприветствовали  Ерболата Алтаева и его тренера Куралбека Сеидова, выступавших в составе национальной сборной по волейболу сидя на Паралимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

28 лет лет ждать получения лицензии и поездки на Олимпиаду – исполнение мечты каждого спортсмена.  Счастливый момент для тренера или спортсмена.  Я начал заниматься спортом, когда мне было 9 лет.  Через 28 лет была разыграна лицензия на чемпионат Азии.  Мы привыкли к регулярным турнирам.  Да и атмосфера масштабного соревнования тоже другая.  Думаю, наши спортсмены воодушевились, окрепли профессионально, они могут завоевывать медали даже в напряженных соревнованиях, в них пробудилась вера.  На Паралимпийских играх оказание медицинской помощи спортсменам было организовано на высоком уровне.  Во время соревнований, когда сломался  протез, специалисты оказали бесплатную помощь, - рассказал Куралбек  Сеидов.

Глава региона Нурдаулет Килыбай, недавно назначенный почетным президентом Паралимпийской федерации, выразил благодарность параспортсменам, защитивших честь страны, и Мангистауской области в частности. 

 Ваше участие - это результат упорного труда, высокой чести и амбициозного национального духа. Для нас вы победители. Желаю вам успехов на предстоящих Олимпийских играх в США.  Мы верим, что вы покажете еще более высокие результаты, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Отметим, что сборная Казахстана по параволейболу показала хорошую игру на Паралимпийских играх и вошла в пятерку лучших.

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