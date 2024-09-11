Мангистаусцы бурными аплодисментами встретили участников Паралимпийских игр

28 лет лет ждать получения лицензии и поездки на Олимпиаду – исполнение мечты каждого спортсмена. Счастливый момент для тренера или спортсмена. Я начал заниматься спортом, когда мне было 9 лет. Через 28 лет была разыграна лицензия на чемпионат Азии. Мы привыкли к регулярным турнирам. Да и атмосфера масштабного соревнования тоже другая. Думаю, наши спортсмены воодушевились, окрепли профессионально, они могут завоевывать медали даже в напряженных соревнованиях, в них пробудилась вера. На Паралимпийских играх оказание медицинской помощи спортсменам было организовано на высоком уровне. Во время соревнований, когда сломался протез, специалисты оказали бесплатную помощь, - рассказал Куралбек Сеидов.