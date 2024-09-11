Мангистаусцы бурными аплодисментами встретили участников Паралимпийских игр

Вчера, 10 сентября, жители региона во главе с акимом области Нурдаулетом Килыбаем поприветствовали Ерболата Алтаева и его тренера Куралбека Сеидова, выступавших в составе национальной сборной по волейболу сидя на Паралимпийских играх в Париже, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
28 лет лет ждать получения лицензии и поездки на Олимпиаду – исполнение мечты каждого спортсмена. Счастливый момент для тренера или спортсмена. Я начал заниматься спортом, когда мне было 9 лет. Через 28 лет была разыграна лицензия на чемпионат Азии. Мы привыкли к регулярным турнирам. Да и атмосфера масштабного соревнования тоже другая. Думаю, наши спортсмены воодушевились, окрепли профессионально, они могут завоевывать медали даже в напряженных соревнованиях, в них пробудилась вера. На Паралимпийских играх оказание медицинской помощи спортсменам было организовано на высоком уровне. Во время соревнований, когда сломался протез, специалисты оказали бесплатную помощь, - рассказал Куралбек Сеидов.
Глава региона Нурдаулет Килыбай, недавно назначенный почетным президентом Паралимпийской федерации, выразил благодарность параспортсменам, защитивших честь страны, и Мангистауской области в частности.
Ваше участие - это результат упорного труда, высокой чести и амбициозного национального духа. Для нас вы победители. Желаю вам успехов на предстоящих Олимпийских играх в США. Мы верим, что вы покажете еще более высокие результаты, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Отметим, что сборная Казахстана по параволейболу показала хорошую игру на Паралимпийских играх и вошла в пятерку лучших.
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